Politie laat twee verdachten na mogelijke overval Noord weer vrij

Even leek het erop dat er een overval was gepleegd, iets voor 19 uur bij een gebouw aan het Kraanspoor. De politie pakte daarvoor twee mensen op en deed onderzoek. Zo werden rugtassen in beslag genomen.

Volgens een politiewoordvoerder is er echter geen grond meer om ze vast te houden en zijn ze vrijgelaten. "Wat er wel precies is gebeurd, zoeken we uit."