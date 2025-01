Uithoornse school ontruimd na spuiten met 'bijtende stof', vermoedelijk pepperspray

Rond 16.00 uur werd de brandweer opgeroepen omdat er met een irriterende stof zou zijn gespoten in het schoolgebouw aan de Den Uyllaan. Om wat voor stof het ging was toe nog niet duidelijk. Zowel de brandweer, ambulance als politie kwamen op het incident af.

Bij aankomst werd de school, waar nog zo'n vijftig kinderen aanwezig waren, direct ontruimd. Dat vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio. "De brandweer heeft toen meteen onderzoek gedaan en heeft het gebouw gelucht." Een iemand moest kort worden nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Mogelijk pepperspray in gymzaal

Rond de klok van 17.00 uur konden ze weer vertrekken. Het is volgens een politiewoordvoerder nog niet helemaal zeker wat er nu precies is gebeurd. "Er bestaat het vermoeden dat er met pepperspray is gespoten in de gymzaal, maar dat weten we nog niet zeker." Ook over de aanleiding van een eventueel pepperspray-incident kan de politie nu geen uitspraken doen. Er werd niemand aangehouden.