NH Sport over AZ - Ajax: "Het wordt toch weer een latertje"

Een ramvol sportweekend ligt koud achter ons of de bekerkraker AZ - Ajax staat alweer op het programma. Morgenavond vechten de Noord-Hollandse eredivisionisten in een onderonsje uit wie er door mag naar de kwartfinale van de KNVB-beker. In Wijdewormer vertellen de AZ WonderboyZ in de tv-uitzending van NH Sport dat er geen enkele twijfel is dat de Alkmaarders verder bekeren.