Harde werk vrijwilligers kledingbank gaat in rook op na brand: "Overal roet"

Met zijn hand wrijft de 86-jarige Jan van Vliet, voorzitter van de Kledingbank Medemblik, over een stapel jassen. "Kijk, helemaal zwart van het roet. We hebben nog gekeken of we de kleding konden wassen, maar het kan allemaal weg."

Dat betekent dat de vrijwilligers weer helemaal opnieuw moeten beginnen, want alle kleding was al gesorteerd en stond klaar voor de lente. "Veel vrijwilligers stonden met tranen in de ogen. Ze hebben er hun ziel en zaligheid in gestopt. Als je dan opnieuw moet beginnen, is dat een harde klap."

Een van die vrijwilligers is Monique Goorn. Ze is bezig om de binnengekomen kleding te beoordelen en te sorteren. "Het was verschrikkelijk. Je probeert mensen te helpen en dan is alles in één keer weg. Het raakt me nog steeds," zegt ze geëmotioneerd. Ondanks de ellende merkt ze ook dat veel mensen meeleven en nog eens in hun kledingkast kijken of ze iets kunnen missen. "De container zit de laatste tijd lekker vol, en dat is alleen maar mooi."