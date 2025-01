Zanger Yves Berendse doopt naar hem vernoemde tulp in Spierdijk

De tulpenkwekers kijken met gemengde gevoelens naar het komende tulpenseizoen. "We hebben afgelopen jaar geen makkelijke oogst gehad", vertelt Arjan. "Het was erg nat en daardoor produceren we dit seizoen eigenlijk te weinig." Toch blijven ze zich inzetten voor een goed resultaat. "We doen ons best en zo weten we toch weer mooie tulpenbossen te krijgen."