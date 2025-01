Omwonenden zagen man op stationsdak 'heen en weer hobbelen': "Wat een stuntkabouter"

Buurtbewoners hoorden de politiehelikopter en zagen op de grond de zwaailichten van de hulpdiensten. Vanaf een balkon van een appartementencomplex naast station Noord zag bewoner Tim plots de verdachte op het dak staan. "Ja, wat een stuntkabouter", beschrijft hij. "Beetje over het dak heen lopen, mensen ophouden. Dan ben je toch een malloot. Hij had ervoor wel wat gedaan natuurlijk en was gevlucht."

Ook een bewoner van een naastgelegen complex keek gisteravond raar op. "Leek bijna alsof de hele politiebemanning daar stond", vertelt zij. "De ambulance en helikopter hoorden we, dus stiekem denk je dat de grootste crimineel daarboven staat."

De situatie was bizar, de rit ervoor vooral gevaarlijk. Politiewoordvoerder Wander Wagenaar: "Wat hem bezig heeft gehouden weten we niet, we gaan hem daar ook over horen. Dan zal voor ons duidelijk worden waarom hij op de vlucht geslagen is voor ons."

