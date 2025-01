Woningen in Zwaagdijk-Oost en Hoorn gesloten door burgemeesters na explosies

In de nacht van 4 op 5 januari waren er explosies bij woningen aan de Groene Steen in Hoorn en De Weide in Zwaagdijk-Oost. Mogelijk zijn beide gebeurtenissen met elkaar gelinkt. In Zwaagdijk was de schok groot. "De knal was ontzettend heftig, dit was absoluut geen kinderspel, het was professioneel," aldus een buurtbewoner.

Angst in Zwaagdijk voor herhaling

Ruiten in de omgeving sprongen, en de deur werd gedeeltelijk weggeblazen. In de straat kwam al snel de oproep aan de burgemeester om de woning te sluiten, uit angst voor nog meer ellende. "Je moet er niet aan denken dat de kogels hier straks in het rond vliegen."

Vrijdag ging burgemeester Michiel Pijl van Medemblik, waar Zwaagdijk-Oost onder valt, in gesprek met de buurtbewoners. Het hele weekend was er beveiliging in de straat en werd er extra gesurveilleerd. Maar volgens hem, en ook zijn Hoornse collega Jan Nieuwenburg, is het noodzakelijk om verder in te grijpen. "De veiligheid en openbare orde zijn in gevaar als we deze woningen niet sluiten."