De zeldzaamste vogels pierewaaien in IJmuiden

"Die vogels komen uit het hoge noorden waar ze geen mensen gewend zijn, dus ze zijn helemaal niet schuw", vertelt Johan, die met zijn verrekijker aan zijn ogen verder speurt.

"Je komt hier nu soms ook de ultieme rotsvogel tegen die echt alleen op stenen en rotsen zijn kostje bij elkaar scharrelt; de paarse steenloper."

Een kleine blije huppel in onze pas als we die paarse later ook echt zien. En dan moet het mooiste nog komen!