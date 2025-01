De laatste fietsenmaker van Waterland weet van geen ophouden

De grootste rijwielhandelaar, Ber Koning, zat in Monnickendam, maar stopt ermee, waardoor Wim de laatste fietsenmaker in de gemeente Waterland is. Wim van der Starre sleutelt al meer dan vijftig jaar aan tweewielers in zijn houten werkplaats in Broek in Waterland. Ondanks zijn 78 jaar denkt hij voorlopig nog niet aan stoppen.

"Ik ga in ieder geval door tot mijn tachtigste, en dan kijk ik wel weer verder", zegt de fietsenmaker, die zich nog gezond genoeg voelt. "Mijn vrouw ziet me liever stoppen en iedere dag op vakantie gaan."

Wim heeft ontelbaar veel fietsen in zijn handen gehad en zegt nooit een hekel aan zijn werk te hebben gekregen. "Eerst was een fiets gewoon zwart met een terugtraprem, maar tegenwoordig zit er veel meer aan." Wim pakt zelfs de modernste elektrische fietsen aan. "Alleen niet de elektronica, maar vooral de techniek."

Minder fietsenmakers

Branchevereniging BOVAG ziet dat er steeds meer rijwielhandelaren bijkomen, maar dat de vraag naar fietsenmakers achterblijft. Wim heeft geen personeel in zijn zaak, maar ook hij merkt de trend: "Mensen willen eerder advocaat worden of zoiets", denkt hij. "Je ziet het ook in de bouw."

In zijn zaak verhuurt Wim fietsen voor de plaatselijke B&B en helpt hij gestrande toeristen met een lekke band. "Alhoewel die ook vaak worden opgehaald door verhuurders uit de stad." Ondanks dat Wim nu de laatste fietsenmaker in de wijde omtrek is, hoopt hij niet straks voor alle lekke banden op te draaien. "Nee, dan krijg ik het misschien té druk."