Buurt in Bovenkarspel wil buurman niet meer zien: "Hij denkt dat hij Al Capone is"

Zo ongeveer alle buren zitten vorig jaar juli midden in de nacht rechtop in bed als er voor de zoveelste keer overlast is bij de buurman. "Ik hoorde 'pang', daar schrok ik wakker van", vertelt een buurman de dag later. Het blijkt te gaan om een overval, waarbij ook geschoten wordt.

Al snel worden er vier verdachten gearresteerd, waarvan er nog altijd drie vastzitten. Tijdens de inleidende rechtszaak werd in november duidelijk dat de bewoner met tape aan handen en voeten was vastgebonden en met een vuurwapen onder schot is gehouden. Was er sprake van een overval of een mislukte drugsdeal? "Het is in de woning geëscaleerd. Ze kennen elkaar, zitten beiden in de drugshandel", zei een advocaat van één van de verdachten.

'Onze veiligheid staat op het spel'

"Vanuit het pand werd er drugs gedeald. Ook is er een grote hoeveelheid drugs in de woning aangetroffen", verklaarde een andere advocaat. De buren kijken er niet van op. Al langere tijd klaagden omwonenden bij gemeente en woningcorporatie De Woonschakel over overlast. "Onze veiligheid staat op het spel", zeiden ze na het incident.

Zij willen sindsdien maar één ding: dat de buurman uit de buurt vertrekt. Want de situatie is er de laatste maanden niet beter op geworden, zegt een bewoner van de straat. De bewoners doen in verband met hun veiligheid anoniem hun verhaal. "Het dealen is tot vorige week gewoon doorgegaan. En drie weken geleden vond ik een kogel, die lag voor zijn poort. Terwijl hier ook gewoon kinderen wonen en spelen. Die woning had al veel eerder gesloten moeten worden."

