Afval prikken en vrienden maken: Trashy Friends Club maakt vrijwillig de stad schoon

Tijdens de wandeling raken deelnemers al snel met elkaar aan de praat. ''Als je zo lang met elkaar afval aan het prikken bent, praat je al gauw niet meer alleen meer over de troep op straat',' aldus één van de deelnemers. Duikersloot: ''Mensen willen altijd graag ergens bij horen in een grote stad, hier krijgen ze bij de Trashy Friends Club ook de kans om nieuwe vrienden te maken.''

Met zijn initiatief worden ondertussen ook nog eens de straten een stuk schoner, iets wat ook belangrijk is voor veel deelnemers. ''Het is bizar hoeveel afval je vindt als je er een keer op gaat letten.'' Wie mee wil doen kan zich aanmelden via het Instagramaccount van de club. De eerstvolgende editie is een Valentijnseditie, die plaatsvindt op 9 februari op het Marineterrein.