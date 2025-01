Met 80 km/u over de Amsterdamse grachten: zo verliep dollemansrit

Via het Rembrandtplein, Waterlooplein en Valkenburgstraat - dwars door meerdere rode stoplichten - reed de man de IJtunnel in. Daar haalde hij volgens de politie een snelheid van 140 kilometer per uur en schampte een andere auto toen hij de tunnel uitreed. Ter hoogte van station Noord botste de man op een andere auto en crashte.

Vertrekkende metro en taser

Na de botsing stapte de man uit de auto en klom hij over het hek van het station. Hij liep het spoor over en werd nog bijna geraakt door een vertrekkende metro. Toen sprong hij ook daar weer over het hek en kwam hij aan de andere kant van de Nieuwe Leeuwarderweg uit. De man liep een gedeelte over de weg, maar besloot toch om terug te keren naar het station. Daar klom hij via een trap naar het dak van het metrostation.

De politie zette station Noord en de omgeving ruim af, en ging via een onderhandelaar met de man in gesprek. Hierdoor was het metroverkeer van en naar station Noord tijdelijk gestremd. Op een gegeven moment klom de man zelf naar beneden, maar probeerde hij wel weg te lopen. Daarom is hij getaserd en kon hij daarna gearresteerd worden. Uiteindelijk kostte het de politie ruim tweeënhalf uur om de man aan te houden.

De man wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag, het verlaten van een ongeluk en het rijden onder invloed. De uitslag van de bloedtest van de man moet nog wel terugkomen.