Zeehondenpup Freek, die hout en plastic in zijn maag had, is overleden

Een grote schok voor de dierenverzorgers van Ecomare, die juist hoop hadden dat het beestje het zou overleven. "We hadden het niet echt verwacht", zegt Marion dan ook.

Oorzaak

Wat de oorzaak van de dood is, blijft een vraagteken. Er wordt verder geen onderzoek gedaan. De dierenverzorgers weten dus ook niet of er nog andere stukjes plastic of hout in zijn maag zaten. "Dat is niet gebruikelijk om te doen bij dieren uit de opvang, want dan zouden we wel bezig kunnen blijven", legt Barth uit.

NH was vorige week langs bij Ecomare en zeehondenpup Freek, die toen nog leefde. In onderstaande video is te zien hoe de dierverzorgers probeerden om het pup bij te voeren.