'Aardbolman' Paul ging helemaal kapot in Egmond, maar haalde de finish

Toch heeft Paul genoten, ondanks de pijn. "Het was fantastisch. De beelden van mijn voorbereiding zijn de dag ervoor ook uitgezonden op het Jeugdjournaal. Dat heeft me echt er doorheen geholpen. Ik wilde de kinderen niet teleurstellen. Ze noemden me in Egmond ook de 'aardbolman', omdat ze me op tv hadden gezien."

Kinderen rennen mee

Het ontroerd Paul dat drie kinderen tijdens de laatste kilometer met hem naar de finish wilden rennen. "Dat was fantastisch. Kinderen begrijpen mijn boodschap ook heel goed. Ze snappen mijn zorgen over de vervuiling van de oceanen en de afvalproblematiek. Zij zijn de volgende generatie en dat is belangrijk."

Tekst loopt door na de foto.