'Mister Egmond' Jaap (76) voltooit ook zijn 50e Egmond Halve Marathon

Zijn voorbereiding op de jubileumeditie van de halve marathon verliep dit jaar wat stroef, door allerlei lichamelijke klachten. "Maar daar kan je overheen stappen", aldus Jaap, zoals altijd positief. Hij heeft zich ook totaal niet bezig gehouden met zijn tijd. "Ik zeg altijd: 'Je hebt drie uur de tijd, en als het langer duurt, doe ik het licht wel uit'. Het is gewoon belangrijk dat je blijft genieten en dat je heel blijft." Dat is ook het belangrijkste voor Jaap. "Het spelletje tussen jou en het publiek is het leukst. Je moet elkaar vermaken."

Daar haalt Jaap ook iedere keer weer energie uit om door te gaan. "Het publiek was zo enthousiast. Mensen die op de Zeeweg naar Castricum aan Zee in de file stonden, waren ook allemaal voor ons aan het juichen. Het was een fantastisch sfeertje."

Perfecte omstandigheden

De Egmond Halve Marathon staat bekend als een van de zwaarste, vooral door de soms winterse weersomstandigheden in januari. Maar gisteren was daar niets van te merken. "Ik was heel blij met deze weersomstandigheden. Het strand was ook perfect, het was lekker vlak en hard."

Jaap durft niet te zeggen of hij volgend jaar weer meedoet. "Ik zeg geen ja en geen nee, maar ik denk het wel. Ik heb nog een jaar om ernaartoe te leven. Gelukkig heb ik een hele goede masseur en trainer. Die hebben me dit jaar ook goed klaargestoomd."