Boze Ajax-fans mogen demonstreren in Alkmaar, wel extra maatregelen

De demonstratie van de Ajax-supporters is nog niet officieel aangemeld, laat een woordvoerder van de gemeente weten. "Maar als er wel groepen Ajax-supporters komen voor de demonstratie, dan zullen wij dat faciliteren. Mensen hebben het recht om te demonstreren. Dan zorgen wij dat het op een nette en ordelijke manier gebeurt."

Om te voorkomen dat fans van AZ en Ajax elkaar treffen, wordt de demonstratie van de Ajacieden mogelijk naar een andere punt in de stad verplaatst. "Dat kan de Paardenmarkt zijn, het Canadaplein, of voor het stadhuis. Maar dat is nog niet definitief." Overigens laat de woordvoerder weten dat het helemaal nog niet zeker is of er morgen wel Ajax-fans naar Alkmaar komen. "We hebben de berichten wel online gezien, maar verder hebben we daar nog helemaal geen signalen over ontvangen."

Waarom willen de Ajax-fans demonstreren?

Tijdens de eredivisiewedstrijd van 8 december tussen beide clubs werd café Het Spoortje in Alkmaar door Ajax-hooligans aangevallen. Er werden daarbij meerdere ruiten ingeslagen en er raakten een aantal personen lichtgewond. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis, wel werden er drie personen aangehouden.

Daarop besloot de Alkmaarse burgemeester Anja Schouten dat de fans van Ajax niet welkom zijn in Alkmaar tijdens de bekerwedstrijd van dinsdag. Een van de redenen die Schouten aanhaalde was de grote inzet van agenten tijdens het incident die uit de hele provincie werden opgeroepen. "Wij kunnen dus niet anders dan concluderen dat niet alleen de gang van zaken in het stadion bepalend is voor de inzet van politie", liet de burgemeester van Alkmaar toen weten.

