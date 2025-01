Deskundigen komen met zestig ideeën voor het Hilversum van de toekomst: "Wees vernieuwend"

Naast de eigen toekomstplaatjes hebben zij de Hilversummers ook uitgedaagd om mee te denken. Dat heeft geresulteerd in ruim veertig ideeën. "Dat aantal heeft mij mooi verrast. Fijn dat zoveel onbekenden ook beelden voor de toekomst neerzetten", zegt Rob Rokses, geestelijk vader van Collectief Dudok 2050.

Wijkverpleging kan beter

Een voor Roskes opvallend mobiliteitsidee is de andere aanpak van de wijkverpleging. Waar in het verleden één verpleegkundige in de wijk werkte en alles lekker op de fiets deed, gaat dat nu anders. Nu zijn er soms wel vijf verpleegkundigen in dezelfde buurt actief, die al hun adresjes aandoen met de auto. Dat leidt volgens een 'meedenker' tot onnodige verkeersbewegingen.

"Oplossingen voor mobiliteit zitten dus lang niet altijd in verkeerszaken, maar blijkt ook in de inrichting te zitten van andere zaken. In dit geval dus de aanpak van de thuiszorg", geeft de Hilversummer aan.

Plan voor park op busremise

Op het gebied van groen komt onder meer het idee van een Central Park op de busremise aan de Larenseweg weer voorbij. Vlakbij het station zou Hilversum een groene verblijfplaats creëren, een goed alternatief voor het 'excuusgroen', zoals de indieners vinden.

In de versteende wijk Kerkelanden vindt een werkgroep het een goed plan om groene brinkjes te maken. In het voormalig schapendorp, dat Hilversum is, passen dit soort dorpspleinen juist heel goed, is de gedachte. "Dit is niet schokkend, maar het gebeurt nu gewoon niet", is de conclusie van Roskes.

