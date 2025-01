Ziekenhuispersoneel geschokt na mogelijke aanslag: "Welke gek doet nou zoiets?"

In de centrale hal van het recent verbouwde Rode Kruis Ziekenhuis is de sfeer kalm. Personeel in witte uniformen lacht vriendelijk, bezoekers pakken koffie en een oudere vrouw vraagt een jongere om hulp bij contactloos betalen.

Voor de mensen in het ziekenhuis is er vandaag in eigenlijk niets te merken van de explosie en brand van afgelopen weekend. Wel staan er extra camera's bij de goedereningang.

Maar achter de schermen is de situatie totaal anders.

Ziekenhuis heeft crisisteam opgestart

Er is een crisisteam opgestart, zo vertelt Sandra de Jong, woordvoerder van het ziekenhuis. "Dat houdt zich bezig met de gevolgen voor het personeel en de bezoekers," legt ze uit. Personeelsleden hebben in de nacht van zaterdag op zondag de brand namelijk zelf geblust. Drie medewerkers moesten worden gecontroleerd vanwege ademhalingsproblemen.

Dat de politie uitgaat van een opzettelijke actie, maakt 'diepe indruk', zo vertelt een medewerker van het ziekenhuis aan NH. "Qua angst valt het mee, maar het is wel ernstig. Welke gek doet nu zoiets?"

Geruchtenmolen draait volop

Een verpleegkundige beschrijft hoe de groepschats van het personeel volstromen met artikelen over het incident. "Er is vooral veel ongeloof. Waarom zou iemand zoiets doen?"

De geruchtenmolen draait volop in het ziekenhuis. Zo wordt in het brandwondencentrum van het ziekenhuis het slachtoffer behandeld van de aanslag op een woning in Purmerend. Bij dat huis werd in december een brandbom naar binnen gegooid.

