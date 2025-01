Dader explosie ziekenhuis Beverwijk staat op beeld, beveiliging opgeschroefd

Bij een zij-ingang van het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) staat deze ochtend een Beverwijker te kijken naar de net neergezette camera.

Hij staat gericht op de ingang waar dit weekend een ontploffing was.

In de nacht van zaterdag op zondag klinkt rond 2.00 uur in de nacht een luide knal. Er volgt een brand. Personeel van het ziekenhuis weet die snel te blussen, maar de schade aan het pand is duidelijk te zien. Er vallen geen gewonden. Wel zijn er drie mensen nagekeken na het inademen van rook.

Twee incidenten

In november waren al twee incidenten: op 25 november is vuurwerk tegen een andere ingang gegooid, de volgende dag is er brand in een draaideur van het ziekenhuis.

Mede daarom is er nu een groot politie-onderzoek opgestart, aldus een woordvoerder tegen NH vandaag.

Personeel van het ziekenhuis zegt tegen NH dat aan hun is verteld dat er 'meer beveiliging is ingehuurd'.