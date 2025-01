Stomdronken man blijft maar doorrijden en mag bestelbus inleveren

De voorbijganger wilde in eerste instantie hulp bieden toen hij de bestuurder rond 11.30 uur 'levenloos' over het stuur van zijn bestelbus zag hangen. Maar zodra hij de deur opende, kwam een sterke alcohollucht hem tegemoet. "Ook zag de melder aan de linkerzijde van het voertuig veel schade, namelijk twee lekke banden, beschadigde velgen en veel blikschade", schrijft de politie.

De dronken man besloot niet op de inmiddels ingeschakelde politie te wachten, maar reed gewoon weer verder. Daarop zette de voorbijganger per fiets de achtervolging in. Hij hoefde niet hard te trappen, want de man was zo ver heen dat hij alleen nog op een slakkentempo kon rijden.

Meer dan vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol

Agenten zetten de bestelbus uiteindelijk stil op de Rembrandtweg. Op het politiebureau bleek pas hoeveel alcohol de bestuurder had gedronken. Hij blies 905 microgram per liter, terwijl de maximum toegestane hoeveelheid 220 microgram per liter is.

Uit het systeem bleek dat de man vaker met een flinke slok op achter het stuur is betrapt én met een geschorst rijbewijs reed. Daarom heeft de politie in overleg met de officier van justitie besloten dat de bestelbus wordt vernietigd. "Om de verdachte niet te belonen voor strafbare gedragingen krijgt hij het voertuig nooit meer terug", aldus de politie.