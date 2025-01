Een balletje slaan met verstandelijk beperkten: tennisclub Smash zoekt maatjes

Smash is sinds 1991 uitgegroeid tot een tennisclub waar iedereen met een geestelijke beperking terecht kan om de sport te leren, maar ook op toernooien te spelen. "Ze kunnen hier topsport in clubverband beoefenen en elke woensdagavond is er een training op twee plekken in Haarlem", vertelt voorzitter Coen van Paassen enthousiast.

Spelmaatje

Hij heeft via NH Helpt een oproep gedaan om meer vrijwilligers aan te trekken. Want elke speler heeft persoonlijke begeleiding nodig. "Bijvoorbeeld om in een dubbelspel samen met de sporter in het veld te staan, om ervoor te zorgen dat de bal in het veld blijft. Dan ben je een spelmaatje", legt Coen uit. Maar er zijn ook mensen nodig om naast het veld te begeleiden of tijdens toernooien.

Met het oog op het laatste nieuws, dat in Haarlem volgend jaar de Special Olympics Nationale Spelen worden georganiseerd, is het volgens Coen fijn als er genoeg vrijwilligers zijn. "En we willen sowieso graag ruim in de mensen zitten, zodat de sporters altijd kunnen trainen. Ook als er zieke vrijwilligers zijn."