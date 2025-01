112-blog | Stomdronken man van de weg gehaald • 86-jarige automobilist overleden na ongeluk

07.50 uur

De automobilist die zondagavond tegen een tunnel bij de Spoorsingel in Beverwijk was aangebotst is overleden. Dat laat de politie maandagochtend via X weten. De auto kwam frontaal tegen de zijkant van de tunnel terecht en vloog daarna in brand.

Het ongeluk gebeurde gisteravond op de kruising tussen de Laan der Nederlanden en de Spoorsingel. De tunnel was daarom lange tijd afgesloten voor verkeer.

Hoe het ongeluk is gebeurd is nog niet duidelijk.