Samenvatting: Blauw-Wit weet eindelijk wat winnen is tegen een topploeg

In de goed gevulde sporthal in Bos en Lommer schoot Blauw-Wit als een raket uit de startblokken. LDODK had geen vat op de aanvalsdrang van de Amsterdammers en halverwege de eerste helft stond het 8-1.

LDODK, dat als nummer twee van de ranglijst aan het duel begon, knokte zich echter zeer knap terug in de wedstrijd en kwam aan het begin van de tweede helft zelfs op voorsprong. Blauw-Wit kon op zijn beurt gelukkig weer het momentum vinden en een nieuwe voorsprong opbouwen.

Play-offs

De Amsterdamse korfbalclub sprak eerder nog dit jaar uit weer een gooi te willen doen naar deelname aan de play-offs, maar dan moest er wel beter gepresteerd gaan worden tegen de gevestigde topploegen. In dit duel was het uiteindelijk weer eens raak. In de slotfase werd de overwinning definitief veiliggesteld.