Grote politie-inzet bij metrostation Amsterdam Noord: man verschanst zich op dak na vlucht van agenten

De man kreeg eerder op de avond op de Rozengracht in het centrum een stopteken van agenten vanwege 'asociaal rijgedrag', aldus een politiewoordvoerder. De verdachte trok zich daar niets van aan en ging ervandoor.

Een 'behoorlijke achtervolging' volgde, waarop de automobilist op de Nieuwe Leeuwarderweg in Noord op een andere auto crashte. Vervolgens sprong hij uit de auto en klom hij op het dak van het station.

De inzittenden van de auto waar de verdachte op botste, bleven ongedeerd. Wel werd er uit voorzorg een ambulance opgeroepen. Of de verdachte verwondingen heeft opgelopen, is nog niet duidelijk.

De politie heeft de omgeving ruim afgezet en is met de man in gesprek. Intussen is het metroverkeer van en naar station Noord tijdelijk gestremd. Ook is de Nieuwe Leeuwarderweg in de richting van de stad afgesloten.