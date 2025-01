Ziekenhuis Beverwijk neemt maatregelen na derde vuurwerkincident

Na de eerdere incidenten heeft het ziekenhuis in overleg met de burgemeester en de politie de beveiliging aangescherpt en cameratoezicht ingesteld. Over de verdere maatregelen wil het ziekenhuis niks kwijt. "Voor ons staan veiligheid van patiënten, medewerkers en omwonenden voorop. Daar treffen we nu maatregelen voor samen met de politie", zo staat in een verklaring.

Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk noemt de ontploffing "een ernstig incident" en neemt het "zeer serieus'. Na de knal bij het ziekenhuis, dat bekend is van het Brandwondencentrum, moesten drie mensen worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Verdere behandeling was niet nodig.

Medewerkers kwamen zelf in actie om de ontstane brand te blussen. De brandweer kwam hen helpen en had de situatie snel onder controle.

Wie de explosie heeft veroorzaakt en waarom, is nog geheel onduidelijk.