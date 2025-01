Neergestoken man op Singel ligt nog in het ziekenhuis, 'willekeurig gestoken'

De melding van de steekpartij kwam rond 19.30 uur binnen. Buiten troffen de hulpdiensten vervolgens het zwaargewonde slachtoffer aan, dat met spoed naar het ziekenhuis is gebracht.

Volgens Het Parool is het slachtoffer een 41-jarige Amsterdammer. De krant sprak met zijn broer, die anoniem wil blijven. Hij vertelt dat zijn broer over het Singel naar huis wandelde toen een onbekende hem vroeg om 'money, money'. Zijn broer weigerde en wilde doorlopen, waarna de man zijn capuchon op zou hebben gezet en hem in zijn borst zou hebben gestoken. "Hij stak heel gericht", aldus zijn broer tegen Het Parool. "Hij is enorm geschrokken, maar het gaat op zich goed met hem en hij is aanspreekbaar."

De politie kan de informatie in Het Parool in het kader van het lopende onderzoek niet bevestigen. Iedereen die meer weet over de steekpartij wordt opgeroepen contact op te nemen met de politie.