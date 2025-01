Populaire Eddahchouri maakt met enige doelpunt weer het verschil voor Telstar

Telstar-spits Zakaria Eddahchouri was vandaag de matchwinnaar tegen Jong PSV (1-0 winst) en maakte zijn vijftiende goal van het seizoen. De spits staat in de belangstelling van meerdere clubs en volgens ESPN-analist Hans Kraay jr. zou hij al een voorcontract bij een club hebben getekend. "Dat is helemaal niet waar", aldus Eddahchouri.