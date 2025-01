Premier Schoof doet onverwachts mee aan halve marathon van Egmond

Schoof bleef in eerste instantie nog redelijk onder de radar, maar eenmaal de finish door doken de media op de fervente hardloper. De premier omschreef de ruim twintig kilometer langs de Noord-Hollandse kust als 'heerlijk'. "Het was zwaar, maar lekker."

Schoof heeft de Egmond Halve Marathon vaker gelopen, en is daarom goed bekend met het heftige parcours. En dan vooral het einde daarvan. "Het is toch altijd dat laatste stukje over het strand, en dan de duinen op. Ik heb 'm vaker gelopen, dus ik weet wat eraan komt."

Wedstrijdje met collega's

Het duurde niet lang voordat toeschouwers de premier herkenden, en dat gaf hem vleugels. "Van dat enorme gejuich ga je toch harder lopen." Op de vraag van de NH-verslaggever of hij een wedstrijdje met collega's wel ziet zitten, antwoordt hij positief. "Ik denk dat ik dan wel een goede kans maak."

Het is niet de eerste keer dat Schoof meedoet aan een hardloopevenement. In oktober werd hij gespot bij de finish van de Amsterdam Marathon. Daar liep hij onder een valse naam mee. Bij de Egmond Halve Marathon deed hij dat niet en stond er gewoon 'Dick' op zijn startnummer.