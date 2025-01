Parcoursrecord uit vorige eeuw sneuvelt in jubileumeditie Egmond Halve Marathon

In het vrouwenveld ging Hailu er al op het strand vandoor. Ze kreeg gezelschap van haar landgenote Balemelay Shumet. Op ongeveer de helft van de wedstrijd, bij camping Bakkum, schudde Hailu ook Shumet af en liep vervolgens solo naar de finish. Het is haar tweede overwinning in Egmond. In 2019 was ze ook al de beste.

Nienke Brinkman maakte een verrassende rentree bij de vrouwen. De winnares van 2023 eindigde op de vierde plaats als beste Nederlandse in 1:13.20 officieus.

Eindsprint

De mannenlopers slaagden er evenmin in om de snelste vrouw te achterhalen. Zij startten 9 minuten en 17 seconden later dan de vrouwen. Zij liepen dat gat niet dicht. Khalid Choukoud en Beverwijker Stan Niesten konden langere tijd in de kopgroep mee. De winnaar van vorig jaar Lucas Nieuweboer zat daar vlak achter.

Uiteindelijk maakten drie lopers zich los: Samuel Barata, de Oegandees Mathew Chekwurui en Suldan Hassan uit Zweden. Het trio liet het aankomen op een sprint op de boulevard Noord. De op papier snelste man, Barata, eindigde net voor Hassan en Chekwurui. De eindtijd was niet scherp genoeg om ook bij de mannen het parcoursrecord uit de boeken te lopen. Dat blijft staan op naam van Dawit Wolde in 1:00,46 (2012).