Haven Hailu verbreekt record in Egmond, Barata snelste bij de mannen

In het vrouwenveld ging Hailu er al op het strand vandoor. Ze kreeg gezelschap van haar landgenote Balemelay Shumet. Op ongeveer de helft van de wedstrijd, bij camping Bakkum, schudde Hailu ook Shumet af en liep vervolgens solo naar de finish. Het is haar tweede overwinning in Egmond. In 2019 was ze ook al de beste.

Nienke Brinkman maakte een verrassende rentree bij de vrouwen. De winnares van 2023 eindigde op de vierde plaats als beste Nederlandse in 1.13,19.

