Diemen kapt 140 bomen, deels zonder kapvergunning: "En nu zie ik de A10"

Matthijs van den Berg, wethouder Beheer openbare ruimte Diemen

"Ik ben ziedend. We willen zorgen dat het gebied rond de Oosterringdijk veilig is en dat het een fijne plek is voor wandelaars en spelende kinderen. Daarvoor moeten er helaas bomen worden gekapt en we snappen heel goed dat inwoners dat niet fijn vinden. Daarom willen we juist zorgvuldig zijn in de voorbereiding en vooral ook in de uitvoering.

Eerder zijn er door dezelfde aannemer ook al fouten gemaakt bij het kappen. Toen hebben we zeer nadrukkelijk aangegeven dat dat niet meer voor mocht komen. Dat het nu weer mis gaat, is voor mij onverteerbaar. Daarom doen we aangifte en daarom willen we met deze onderaannemer geen zaken meer doen. We hebben ook aangedrongen op een excuusbrief van de aannemer."