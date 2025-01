Kleine kerncentrale in Opmeer komt steeds dichterbij

Opmeer wil nog niet zeggen om welke mogelijke locaties het gaat en wie de bouwer is, maar vertelt wel dat het 'een van de grote leveranciers' van kleine kerncentrales is. Als alles meezit hoopt de gemeente dat de centrale er vóór 2030 staat.

"Een centrale in Opmeer is mogelijk", zegt Daan Pruimboom. Hij is programmamanager Duurzaamheid. Gezien de ligging van de gemeente, omringd door weilanden en landschappen, wordt er gekozen voor een centrale die kan worden gekoeld met lucht. "Dit model maakt veelal gebruik van ventilatoren op het dak. Koeltorens zijn niet nodig. Er wordt wel wat water gebruikt, maar niet zo veel dat er een waterbassin op het terrein nodig is."

"De centrale produceert meer warmte en stroom dan Opmeer kan verbruiken", zegt Pruimboom. "Daarom kan die ook voorzien in de regionale energievoorziening, bijvoorbeeld voor de rest van West-Friesland of Agriport. Ik kan me voorstellen dat hier zeker interesse is."

300.000 huishoudens

Al jarenlang is de gemeente in de ban van een nog te verrijzen kleine kerncentrale, een zogeheten Small Modular Reactor (SMR), die als een soort ‘legopakket’ in elkaar wordt gezet. Met de komst van slechts één SMR voldoet Opmeer ruimschoots aan de taak om 2040 klimaatneutraal te zijn, benadrukt Pruimboom.

Een kleine centrale met bijvoorbeeld een vermogen van 100 MW levert 0,87 TWh stroom op per jaar. Genoeg om ruim 300.000 huishoudens van stroom te voorzien. Ter vergelijking; de gehele opgave voor de Regionale Energiestrategie (RES) in West-Friesland is 0,7 TWh.

Tekst gaat hieronder verder.