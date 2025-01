Noord-Hollandse veehouders houden Duitse mond-en-klauwzeeruitbraak scherp in de gaten

Eerdere grote uitbraken hadden massale gevolgen

Dat MKZ-besmettingen uit de hand kunnen lopen, weten de veehouders maar al te goed. "Ik weet nog precies waar ik was in 1988", vertelt Baltus. In dat jaar was er namelijk een grote MKZ-uitbraak in Noord-Holland. Zo was er in de omgeving van Lambertschaag een constante dreiging van het mogelijk ruimen van vee. Voor de boeren die dat bewust hebben meegemaakt was dat behoorlijk traumatiserend. "Ik sprak laatst een boer over de uitbraak in Duitsland en hij werd emotioneel, omdat hij terugdacht aan '88."

"In stallen heb je soms koeien lopen waar je opa ooit mee begonnen is. Er is dan een hele sterke emotionele band met je dieren", legt Brouwer de Koning uit. "Als je die dan moet ruimen is dat behoorlijk heftig."

De laatste grote MKZ-epidemie in Nederland was 2001. De Muidense veehouder Frans-Jan ter Beek herinnert het zich nog als de dag van gisteren. "Dat was namelijk het eerste jaar dat ik boer was. Het was toen heel spannend", zegt hij. "Ik hoop dat we daar niet naar teruggaan." Ook hij houdt de uitbraak daarom scherp in de gaten, maar laat ook weten dat er geen sprake is van paniek.

Voorzorgsmaatregelen voor nieuwe uitbraak

Sinds de besmettingen in Duitsland neemt het ministerie van LVVN (Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur) een aantal voorzorgsmaatregelen. Zo is er een afvoerverbod ingesteld op vleeskalveren. Dit verbod geldt totdat de NVWA alle bedrijven met zogenoemde de 'risicodieren' heeft onderzocht. Ook geldt er een bezoekersverbod voor de vleeskalverbedrijven. Alles om een besmetting in Nederland te voorkomen.

De maatregelen zijn hard nodig, weten ook de Noord-Hollandse boeren. "In vredestijd moet je je voorbereiden op oorlog", stelt Brouwer de Koning. "Het kan zich zo snel verspreiden en eigenlijk ben je dan machteloos."

Zo is er een mogelijkheid dat al het vee van een bedrijf volledig geruimd moet worden als daar MKZ wordt vastgesteld.