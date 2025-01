MKB Amsterdam noemt weghalen P+R-terreinen 'onbegrijpelijk en onverstandig'

Wethouder Van der Horst liet deze week aan AT5 weten dat ze juist wil dat automobilisten veel verder weg parkeren, zoals in Hoorn, Sassenheim of Hoofddorp. Frankfurther vraagt zich af of dat realistisch is. "Of die gemeenten bereid zullen zijn grote stukken grond op te offeren voor een Amsterdams probleem, is maar zeer de vraag."

Volgens hem zou de gemeente juist verdiepingen aan moeten leggen op de P+R-terreinen in de stad. Hij noemt daarbij metrostation Noord en station Sloterdijk, 'waar de parkeerdruk onacceptabel groot is'. Verder pleit MKB-Metropool Amsterdam voor het gebruiken van de parkeergarages op de Zuidas in het weekend, die garages zouden dan 'grotendeels leeg' zijn.

