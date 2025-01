Van start tot finish: duizenden hardlopers strijden tijdens Egmond Halve Marathon

5 minuten geleden

De dochter van Sylvia doet voor het eerst mee aan een marathon, die heeft voor deze gelegenheid gelijk voor de zwaarste marathon van Nederland gekozen. Moeders noemt haar dochter 'een bikkel' en gaat haar best doen om haar de hele route te steunen.

"We zijn op de fiets en proberen op verschillende punten te staan om haar aan te moedigen." Ze voorziet dat ze het niet droog houdt wanneer haar kind de finish passeert. "Ik denk wel dat ik ga huilen, want het zou echt fantastisch zijn." Meedoen zit er voor haar niet in, volgend jaar hoeft niemand in haar familie op haar deelname aan deze halve marathon te rekenen. "Ik ben niet zo'n goede hardloper, dus ik denk dat ze mij als supporter mee gaan nemen."