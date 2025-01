'Casanova' Mexx Meerdink viert doelpunt met hartje voor zijn vriendin

"We hebben PSV zeker in de eerste helft er slecht laten uitzien", steekt Maarten Martens van wal na afloop. "Dat voelde je ook gewoon in het stadion, je merkte dat supporters ontevreden werden. Grotendeels is dat een compliment voor ons."

Over het penaltymoment bij de handsbal van Ruben van Bommel heeft de Belg zo zijn bedenkingen. "Het is een makkelijk gegeven strafschop. Als je de regels erbij pakt, hebben ze het over een onnatuurlijke houding. Vanaf wanneer is dat het geval? Het is heel vervelend dat we die penalty te hebben gekregen, want het kost ons waarschijnlijk twee punten."