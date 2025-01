Bierdouche in Bloemendaal: tankwagen van Heineken loopt deels leeg over straat

Seelen legt uit dat een tankwagen twee compartimenten heeft. "Eentje bevatte Amstelbier, de andere Heineken. En het deel met daarin Heinekenbier ging lekken. Ik had Amstel besteld, godzijdank kon dat gewoon geleverd worden."

Vers biertje

Voor de chauffeur was de lekkage een ramp. "De tank was helemaal leeg en hij was compleet doorweekt", vertelt Seelen. "Ik had met hem te doen, we hebben hem binnen een warme chocolademelk gegeven. Hij doet dit werk al 25 jaar en vertelde dat hij dit nog nooit had meegemaakt. Doorweekt van het bier is hij weer teruggereden."

Het bierlek kon op veel belangstelling rekenen, talloze mensen namen een kijkje. Seelen: "Een meisje deed een glas onder de straal en dronk het vervolgens op, die had een vers biertje." In de loop van de middag is het bier langzaam weggetrokken uit de Bloemendaalseweg. "Maar het ruikt nog steeds", aldus de eigenaar van het café.