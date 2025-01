Voor welke babynamen kozen Amsterdammers vorig jaar het meest?

Voor het tweede jaar op rij staat de jongensnaam Adam op nummer één als meest gekozen. Vorig jaar kregen in totaal 69 jongetjes de naam Adam van hun ouders. Op plek twee staat de naam Noah (49), gevolgd door Benjamin (47), Oliver (45) en Louis (35) op plek vijf. Op de overige plekken in de top tien jongensnamen vullen Oliver (33), Sam (32), Elias (30), Mohammed (29) en Liam (28) plek zes tot en met tien.

Meisjes

Ook staat net zoals vorig jaar Oliva op nummer één vaak gekozen, in 2024 kregen 41 meisjes de naam. Op plek twee volgt Sofia (38) gevolgd door Noor (34), Emma (33), Maya (31), Sophia (30), Nora (29), Inaya (27), Mia (27) en Zoë (26) in de top tien.

Per stadsdeel verschillen de namen die werden gekozen voor zowel jongens als meisjes vorig jaar. In onderstaand kader is te zien wat de populairste babynamen per stadsdeel waren.