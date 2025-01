🔴Liveblog: AZ pakt punt in zinderende wedstrijd met PSV; Ajax te sterk voor RKC

29 minuten geleden

Trainer Francesco Farioli van Ajax denkt dat Owen Wijndal geen ernstige blessure heeft opgelopen in het thuisduel met RKC Waalwijk (2-1). Wijndal ging in de slotfase van het duel per brancard van het veld. "Hij schrok en had veel pijn op het veld", zei Farioli voor de camera van ESPN. "Maar in de kleedkamer ging het al beter. Het lijkt mee te vallen. We moeten het nog wel even goed bekijken. De komende dagen weten we meer."

Wijndal mag deze maand uit Amsterdam vertrekken en stond de afgelopen weken in de belangstelling van Leganés, dat de oud-verdediger van AZ wilde huren. Volgens Spaanse media kan Ajax de linksback ook betrekken in een deal met Real Valladolid om de 22-jarige aanvaller Raúl Moro naar de Johan Cruijff Arena te halen. Ajax is al langer op zoek naar een linksbuiten die met Mika Godts kan concurreren. De Spanjaard Moro staat bovenaan het verlanglijstje van de Amsterdammers.