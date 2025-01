Liveblog: Ajax tegen hekkensluiter RKC en AZ wacht zware klus in Eindhoven

0 minuten geleden

Op 11 januari 2023 maakte de 16-jarige Jorrel Hato zijn debuut voor de hoofdmacht van Ajax. In de bekerwedstrijd tegen FC Den Bosch kwam hij in de 85e minuut in het veld voor Owen Wijndal. Ajax won het duel in Brabant met 0-2. Dat seizoen reikten de Amsterdammers tot de finale van de KNVB-beker. In de Kuip verloor Ajax echter van PSV na strafschoppen. Wel stond Hato dat duel in de basis.