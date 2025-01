🔴Liveblog: prima start Ajax tegen hekkensluiter RKC (1-0) en AZ wacht zware klus in Eindhoven

20 minuten geleden

Straks keert Mo Ihattaren terug in de Johan Cruijff Arena. Al speelde de huidige speler van RKC daar als Ajacied niet. Één keer kwam hij in actie voor de Amsterdamse hoofdmacht. In de verloren bekerfinale tegen PSV (2-1) op 17 april 2022. Vier minuten voor tijd verving hij in de Rotterdamse Kuip Steven Berghuis. Wel speelde de technicus 5 keer voor Jong Ajax in de eerste divisie. En daarbij vond hij 4 maal het net, mede dankzij een hattrick tegen VVV Venlo.