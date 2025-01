Telstar beducht voor Jong PSV: "Het zijn allemaal vaardige ventjes"

Ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft oefende Telstar tegen ADO en Koninklijke HFC. De oefenwedstrijden werden winnend afgesloten. "Dat laat zien dat we de draad weer oppakken en als team de goede dingen doen. Het is zaak dat we dat vasthouden. Ik heb de KNVB nog gebeld over de oefenzeges, maar het levert helaas geen punten op", grapt Correia.

De trainer van Telstar vindt het jammer dat Dirks is vertrokken. "Het is een goede kerel en een goede verdediger. We hebben hem een contract aangeboden, maar het aanbod van Terrassa was beter. Qua weersomstandigheden in Spanje ben ik wel een beetje jaloers."

Tekst gaat verder onder het audiofragment.