Sportvliegtuigje maakt noodlanding op Marken, hulpdiensten massaal uitgerukt

Het vliegtuig is rond 16.15 uur in een weiland beland. Hulpdiensten werden gealarmeerd voor wat in eerste instantie een crash leek te zijn.

Een verslaggever van NH is ter plekke en vertelt dat het 'goed gaat' met de inzittenden, zij worden op dit moment nagekeken door het ambulancepersoneel.

Massale aanwezigheid hulpdiensten

Een getuige die op Markten woont vertelt tegen NH dat ze geen vlammen of rook ziet, maar dat hulpdiensten massaal aanwezig zijn. Zo is er een traumahelikopter in het weiland geland en zijn ambulances, brandweer en politie ter plekke. Ook de KNRM is er met een quad met aanhanger. "De grond is te nat, om bij het vliegtuig te komen is zo'n quad noodzaak", aldus de buurtbewoner.

Op X vraagt de veiligheidsregio om afstand te houden, zodat hulpdiensten hun werk kunnen doen.

Op de video hieronder zie je hoe het vliegtuigje een noodlanding maakt.