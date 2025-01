Tabakszaak sluit: einde van een tijdperk, voor Joost Meester én de Kleverparkbuurt

Het pand is al verkocht. Een makelaarskantoor neemt de benedenverdieping over en zal die ongetwijfeld herinrichten. "Het was de enige gegadigde", vertelt Joost. De zaak overnemen zou hij, als hij heel eerlijk is, ook niet adviseren. "In 2032 mag je in een winkel als deze geen tabak meer verkopen. Dan wordt het wel mager qua omzet."

Beste omzet ooit

Denk niet dat Joost een man is die de wereld ziet veranderen, zijn omzet ziet dalen en het nog maar even uitzingt tot hij met pensioen kan. Integendeel. "Ik had vorig jaar de beste omzet ooit. En ik heb er nog steeds veel plezier in. Ik wil eigenlijk vooral op mijn hoogtepunt stoppen. Dan houd ik goede herinneringen, ook als ik hier later nog eens langsfiets."

De beslissing om te stoppen nam hij twee jaar terug. De aanleiding verraste hem zelf nog het meest. "Het besef kwam plotseling binnen tijdens de corona-epidemie. De winkel moest dicht, die eerste periode. Ik zat plotseling thuis, na al die jaren aan één stuk door te hebben gewerkt. Het was heerlijk."

Ontspannen

"Ik heb een krantenabonnement genomen. Opstaan, een kop koffie, krantje lezen, een rondje hardlopen. Ik had dat eigenlijk nooit meerdere dagen achter elkaar gedaan. Ik vond het heerlijk om even te kunnen ontspannen. En misschien was het ook wel nodig."

Tekst loopt door onder de foto.