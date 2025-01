Strooizout op wegen veroorzaakt vreemde geur rond Amsterdam en Diemen

De brandweer ontvangt deze middag meerdere meldingen van Amsterdammers over een 'vreemde geur'. Zo is er een lichte ammoniaklucht te ruiken in gebieden waar strooizout wordt uitgereden. "Deze lucht wordt veroorzaakt door ureumkorrels in het strooizout voor wegen", laat de brandweer Amsterdam-Amstelland op X weten.