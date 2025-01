Minister: totaalverbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties niet mogelijk

"Er zijn gevallen denkbaar waarin een vermomming deel kan uitmaken van de meningsuiting waarvoor de betoging wordt gehouden", schrijft de minster. "Ook is het goed voorstelbaar dat een demonstratie zich richt tegen de situatie in een ander land, bijvoorbeeld tegen dictatoriale regimes. Er kan dan een reële vrees zijn dat de overheid van dat land de betrokkenen of relaties van hen zal willen schaden. In dat geval kan het redelijk zijn dat betrokkenen tijdens de betoging het gezicht bedekken."

Andere mogelijkheden

Maar ondanks dat een totaalverbod niet een mogelijkheid is, wil Van Weel wel andere opties onderzoek voor een verbod. Daarin wil de minster gaan kijken naar wat voor doel er wordt gebruikt om het gezicht te bedekken. In het eerste kwartaal van dit jaar moet duidelijk worden hoe het kabinet dat wil gaan doen.

Wel wijst de minster op het feit dat er al mogelijkheden zijn om gezichtsbedekkende kleding te verbieden tijdens demonstraties. Dat kan de burgemeester doen als zij het nodig vindt ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Halsema deed dat bijvoorbeeld bij de pro-Palestinamars van oktober vorig jaar.

Aanpassing demonstratierecht

In het regeerakkoord had het kabinet al opgenomen dat zij scherper onderscheid gaan maken tussen "ordeverstorende acties" en "vreedzame demonstraties", ook nu herhaalt de minster dat plan. Of het demonstratierecht dan wordt aangepast valt nog niet te zeggen, Van Weel wil een wetenschappelijk onderzoek naar het demonstratierecht eerst afwachten. Het onderzoek moet voor de zomer klaar zijn.