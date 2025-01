Meerdere ongelukken door spekgladde wegen, zeker zes ongevallen

Sinds vrijdagavond is er onder andere een ongeval gebeurd op de A7, waar naast Rijkswaterstaat ook de brandweer voor is ingezet. Daarnaast was er op de A1 richting Amsterdam een ongeval ter hoogte van knooppunt Diemen. Daar werd de weg tijdelijk afgesloten zodat de hulpdiensten de ruimte kregen. Het verkeer werd omgeleid via de A9 richting Haarlem.

Door de gladheid op de weg werd vanmorgen code geel afgegeven door het KNMI. De waarschuwing was van 08.00 tot 11.00 uur van kracht. Verkeersdeelnemers werd geadviseerd om extra voorzichtig te zijn en de snelheid aan te passen. "Ook na code geel blijft het een kwestie van alert blijven", laat Rijkswaterstaat weten. "Pas je rijstijl aan aan de omstandigheden."