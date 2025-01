Code geel in bijna hele provincie vanwege gladheid

De gladheid wordt veroorzaakt door de bevriezing van natte weggedeelten en plaatselijke winterse buien. De kans op ongelukken op wegen, fiets- en voetpaden is hierdoor een stuk groter. Daarnaast kan het verkeer ook last krijgen van mistbanken in de ochtend.

Mensen in het verkeer wordt geadviseerd om extra voorzichtig te zijn en de snelheid aan te passen. De ANWB heeft als vuistregel: halveer je snelheid en verdubbel de afstand tot je voorganger als het glad is. Daarbij raden ze aan om ver vooruit te kijken op de weg en rustig op te trekken.

De waarschuwing code geel geldt van 08.00 tot 11.00 uur. In de provincie Groningen en Friesland is de situatie een stuk gevaarlijker; daar is code oranje afgegeven.