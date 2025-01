Nordin Bukala en FC Volendam starten ijzersterk aan 2025: "Gaat de goede kant op"

Kruys was naast de verrichtingen van Bukala natuurlijk ook erg tevreden met de foutloze start van 2025 van zijn ploeg. "We begonnen niet goed. Waar we voor gewaarschuwd hadden gebeurde ook: een counter van de tegenstander waar de 1-0 uit kwam. Maar vanaf dat moment waren we soeverein en was het een dik verdiende overwinning", aldus de winnende trainer.

Aanstaande vrijdag speelt FC Volendam zijn eerste thuiswedstrijd van 2025. Hekkensluiter Vitesse komt dan op bezoek. Ook dit duel is weer live te volgen via NH Radio en via ons liveblog.