Overleden man aangetroffen in pand Oost, politie houdt rekening met misdrijf

De politie kreeg vanmiddag rond 14.20 uur een melding over een mogelijk overleden persoon in het pand. Na dat bericht nam een speciaal team poolshoogte. Het bleek inderdaad te gaan om een overleden man. Zijn identiteit is nog niet bekend.

Misdrijf

De Forensische Opsporing en de recherche zijn een onderzoek gestart naar de doodsoorzaak. Ook Team Transport Amsterdam is aanwezig en doet daar onderzoek. De politie houdt rekening met een misdrijf.

De politie komt graag in contact met iedereen die meer weet over het overlijden van de man. Gevraagd wordt om tips via een tipformulier van de politie door te geven of te bellen met de politie of Meld Misdaad Anoniem.

Voor mensen die iets gezien hebben en hierover willen praten, staat Slachtofferhulp klaar.